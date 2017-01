Mann stirbt bei Feuer in Aschaffenburg-Damm

Zwei weitere Menschen verletzt

Aschaffenburg Freitag, 13.01.2017 - 10:49 Uhr

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Freitagmorgen in einer Wohnung in Aschaffenburg ein Feuer ausgebrochen . Drei Bewohner, darunter auch ein Schwerstverletzter, wurden von den Einsatzkräften ins Freie gebracht. Für einen 74-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät.