Gailbach: Unbekannter versucht, Geldautomaten zu sprengen

Maskierter Täter scheitert und ist auf der Flucht

mit Bildergalerie

Freitag, 13.01.2017 - 10:40 Uhr

In der Nacht zum Freitag hat ein Unbekannter versucht, einen Geldautomaten in Gailbach (Stadt Aschaffenburg) zu sprengen. Er scheiterte mit seinem Vorhaben, richtete allerdings nicht unerheblichen Sachschaden an. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt.