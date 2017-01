Sturm-Alarm: Hunderte Einsätze für Feuerwehren in der Region

Straßen gesperrt, Stromausfall

Freitag, 13.01.2017 - 08:11 Uhr

Das Sturmtief Egon zieht derzeit über die Region. Seit kurz vor 2.00 Uhr sind die Feuerwehren im Einsatz. Bislang wurden rund 240 Einsätze für den Kreis Aschaffenburg registriert. In Johannesberg und Mömbris mit Ortsteilen sowie in Heinrichsthal und Jakobsthal ist der Strom ausgefallen. Einige Straßen sind gesperrt.