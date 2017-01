Schneematsch auf A3 - Zwei Unfälle - Stau

Gegen 16 Uhr verlor die Fahrerin eines VW Touran die Kontrolle ihr Auto und drehte sich auf schneeglatter Straße. Der Unfall passierte kurz nach der Ausfahrt Weibersbrunn in Fahrtrichtung Würzburg. Der Touran krachte in einem weiteren VW, dabei wurden zwei Menschen verletzt.Kurz darauf kam es auf fast gleicher Höhe in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Unfall. Auch dort hatte eine VW-Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto verloren und war gegen die Leitplanke gekracht. Wegen der beiden Unfälle und den winterlichen Straßenverhätnisse kommt es aktuell auf der A3 zu größeren Verkehrsbehinderungen.

rah/cku