Mit gestohlenem Auto gestoppt: Reichsbürger greift Polizisten an

Auf der A3-Rastanlage bei Rohrbrunn

Montag, 09.01.2017 - 15:16 Uhr

Am Freitagmorgen hat die Autobahnpolizei Aschaffenburg-Hösbach einen Peugeot-Fahrer gestoppt, dessen Auto gestohlen war. Der 59-Jährige, der laut Polizei der Reichsbürgerbewegung angehört, leistete bei der Kontrolle heftigen Widerstand.