Unfall im Schnee: Jeep landet im Graben

Er krachte durch einen Holzzaun

Elsenfeld-Rück Sonntag, 08.01.2017 - 09:43 Uhr

Die winterlichen Straßenverhältnisse wurden in der Nacht zum Sonntag zwischen Eschau und Elsenfeld einem Jeepfahrer zum Verhängnis.