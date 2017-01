B469: Unfall mit Notarztwagen - Fünf Verletzte

Eine Stunde Vollsperrung

Stockstadt Freitag, 06.01.2017 - 16:29 Uhr

Fünf Menschen wurden am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall mit einem Notarzteinsatzfahrzeug auf der B469 in Richtung Mainhausen verletzt.