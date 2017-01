Breunsberg: Suzuki Vitara überschlägt sich – Fahrer flüchtet

Polizei sucht möglicherweise verletzte Person

Hösbach Mittwoch, 04.01.2017 - 17:30 Uhr

Aktuell versucht die Polizei noch den Fahrer eines Suzuki Vitara zu finden, der sich in Breunsberg mehrfach überschlagen hat. Als die ersten Zeugen anrückten, um dem Unfallfahrer zu helfen, ging die Person unerkannt weg.