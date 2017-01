Das waren die Einsätze der Feuerwehren im Kreis Aschaffenburg

Den ersten Einsatz des Jahres hatte die Feuerwehr Großostheim. In der Anne-Frank-Straße im Ortsteil Ringheim stand um kurz nach Mitternacht ein Auto in Flammen. Das Feuer drohte auf einen weiteren Wagen überzugreifen. Das Auto wurde rasch gelöscht.Um 00.50 Uhr musste die Feuerwehr Großostheim zur Bachgauhalle ausrücken, da dort mehrere Feuerwerksbatterien in Flammen standen. Auch diese Kleinbrände wurden schnell gelöscht. Die Feuerwehren Michelbach und Heigenbrücken rückten zu vermeintlichen Gebüschbränden aus. Hier stellte sich heraus, dass es sich jeweils um bewachte Feuer handelte. Die Feuerwehr Kahl musste ebenfalls brennende Feuerwerkskörper ablöschen.Auf eine silvesterbedingte Ursache ist wohl der der gemeldete Zimmerbrand in Sailauf in der Rathausstraße zurück zu führen. Gegen 01.14 Uhr wurde die Feuerwehr Sailauf alarmiert. Beim Eintreffen brannten auf einem Balkon eines 3-stöckigen Hauses diverse Holzmöbel. Die Möbel konnten mit einem C-Rohr schnell gelöscht werden.In Rothenbuch stand gegen 01.40 Uhr ein ca. 7 mal 10 Meter großer Lagerschuppen in Flammen. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Rothenbuch und Waldaschaff stand die von 3 Seiten geschlossene Halle bereits im Vollbrand. Das Feuer drohte auf eine benachbarte Garage sowie ein angebautes Nebengebäude überzugreifen. 4 Atemschutztrupps hatten den Brand mit 2 C-Rohren gegen 02.15 Uhr gelöscht. Die Feuerwehren Rothenbuch und Waldaschaff sowie Kreisbrandinspektor Otto Hofmann waren mit 6 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften unter der Leitung des stellvertretenden Rothenbucher Kommandanten Timo Krimm bis gegen 03.30 Uhr im Einsatz.Meldung der KBI Aschaffenburg