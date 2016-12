Frau aus Frankfurt stirbt bei Feuer auf Jacht in Italien

Nur eine Überlebende

Donnerstag, 29.12.2016 - 20:21 Uhr

Dramatische Szenen in einem italienischen Hafen: Eine deutsche Jacht brennt lichterloh. Eine Frau rettet sich mit einem Sprung ins Wasser, aber eine andere Frau aus Frankfurt und zwei Männer sterben in den Flammen.