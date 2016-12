Mit Auto auf Rivalen losgefahren: Mann in U-Haft

Im Raum Hanau gefasst

Veitshöchheim Donnerstag, 29.12.2016 - 16:30 Uhr

Nachdem ein 29-Jähriger am Dienstagabend in Veitshöchheim vorsätzlich mit seinem Auto auf einen 32-jährigen Kontrahenten zugefahren ist, konnte der Tatverdächtige am Donnerstag im Raum Hanau festgenommen werden.