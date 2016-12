Frontalcrash bei Michelbach: Mehrere Verletzte

Der Bericht der Polizei:

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Abend des 23.12.2016, um 21:28 Uhr, auf der Staatsstraße 2305. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Staatsstraße, in Fahrtrichtung Niedersteinbach und bog an einer Kreuzung im Ortsteil Michelbach, nach links in die Straße Am Birkenberg ein.



Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Audi, welcher mit dem 20-jährigen Fahrer und einer 19-jährigen Beifahrerin besetzt war. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Frontalzusammenstoß, infolgedessen beide Fahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden.



Durch zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren, wurden die eingeklemmten Personen geborgen und durch einen Notarzt, sowie dem Rettungsdienst, medizinisch erstversorgt. Alle Beteiligte wurden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und werden stationär in umliegenden Krankenhäusern behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.



Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 40000,-€. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, durch Beamte der PI Alzenau, war die Staatsstraße komplett gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet.

Aus der Originalmeldung der Feuerwehr:



Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend (23.12.2016) auf der Staatsstraße 2305 an der Kreuzung „Am Birkenberg“.

Gegen 21:30 Uhr stießen aus der derzeit noch ungeklärter Ursache ein Audi A4 und ein BMW 3er GT frontal zusammen. Entgegen erster Notrufmeldungen wurde glücklicherweise niemand in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Während die 20 und 23 Jahre alten Fahrer selbstständig ihr Fahrzeug verlassen konnten, musste die 19 jährige Beifahrerin des Audi aus dem Fahrzeug gerettet werden, da sich durch die Wucht des Aufpralls die Türen nicht mehr öffnen ließen. Zeitgleich dazu wurde der Rettungsdienst durch Feuerwehrsanitäter bei der Betreuung der drei zum Teil schwerverletzten Personen unterstützt. Nach der anschließenden Erstversorgung durch den Rettungsdienst/Notarzt wurden die Unfallbeteiligten in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Feuerwehren aus Michelbach, Alzenau und Niedersteinbach sicherten die Schadenstelle zunächst ab. Parallel dazu wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und der Brandschutz sichergestellt. Ein Entstehungsbrand im Motorraum des Audis musste mit einem Rohr abgelöscht werden. Weiterhin mussten die Batterien beider Unfallfahrzeuge abgeklemmt werden. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei und die Abholung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurde die Fahrbahn gereinigt.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Staatsstraße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Markus Fischer, Kreisbrandinspektion Aschaffenburg