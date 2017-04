Bundespolizei ermittelt gegen Grapscher am Bahnhof Frankfurt-Sindlingen

Als die Geschädigte den Zug verlies näherte sich der Mann an und fasste ihr plötzlich an das Gesäß. Die 24-jährige Frau rief sofort die Polizei, doch der Täter konnte unerkannt flüchten.Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: männlich, 1,80 Meter groß, zwischen 40 und 50 Jahre alt, kräftige Statur, europäisches Aussehen.Hinweise bitte an die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main Tel. 069/130145-1103, die kostenlose Bundespolizei Hotline 0800/6888-000, oder unter www.bundespolizei.de.