Tödlicher Unfall am Bahnhof Bad Homburg

Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Frankfurt wollte der Mann offenbar an den Gleisen Richtung Bahnhof laufen, als die S-Bahn in den Bereich einfuhr. Als der Lokführer die Person erkannte, leitete er sofort eine Notbremsung ein, was aber nicht mehr verhindern konnte, dass der Mann seitlich erfasst wurde. Aufgrund der schweren Verletzungen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Die Gleise musste für die notwendigen Rettungs- und Ermittlungsarbeiten bis 20.15 gesperrt werden. Insgesamt zehn Züge erhielten hierdurch Verspätungen. Sechs S-Bahnverbindungen mussten komplett ausfallen.

Die abschließenden Ermittlungen hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt übernommen.

Bundespolizeiinspektion Frankfurt