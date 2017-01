Betrunkener Schwarzfahrer attackiert Diensthund und Polizisten

Im Wüzburger Bahnhof

Donnerstag, 05.01.2017 - 13:27 Uhr

Ein betrunkener Schwarzfahrer hat am Mittwochabend im Hauptbahnhof Würzburg einen Diensthund der Bundespolizei getreten und sich gegen seine anschließende Festnahme vehement gewehrt. Den 39-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.