Daniel Protzmann aus Großkrotzenburg neuer Chef der Main-Kinzig-FDP

Großkrotzenburg/Gelnhausen. Sonntag, 11. 03. 2018 - 11:24 Uhr

Der 37-jährige Daniel Protzmann aus Großkrotzenburg ist neuer Vorsitzender der Main-Kinzig-FDP.

Er sei bei der Kreismitgliederversammlung seiner Partei am Samstagabend in Gelnhausen als einziger Kandidat angetreten und mit deutlicher Mehrheit gewählt worden, sagte Protzmann am Sonntag auf Anfrage unserer Redaktion. Protzmann, Vorsitzender der FDP-Fraktion in der Großkrotzenburger Gemeindevertretung, löst den bisherigen FDP-Kreischef Kolja Saß aus Gelnhausen ab, der als Beisitzer im Vorstand bleibt. (gaf) Mehr dazu später auf www.main-echo.de und am Montag im Main-Echo