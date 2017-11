Blauer Lichtschweif am Nachthimmel über Unterfranken

Aschaffenburg/Würzburg. Dienstag, 14. 11. 2017 - 19:06 Uhr

Möglicherweise ist ein Meteorit am Dienstagabend über Süddeutschland verglüht.

Das Himmelsphänomen beobachteten nicht nur Augenzeugen in Unterfranken, sondern auch im Raum Heilbronn.

Unklar ist aber, ob es sich um den selben Feuerball gehandelt hat. Denn in Baden-Württemberg soll der Meteorit grün-gelblich geleuchtet und über Unterfranken blau gestrahlt haben. Jedenfalls wurde das Objekt gegen 17.45 Uhr gesichtet. Was es letztlich gewesen war, lässt sich nur mutmaßen. Eine Sternschnuppe scheidet vermutlich aus. Dagegen spricht die Flugbahn des beobachteten Himmelsphänomens.

Flughöhe entscheidend

»Es kann alles gewesen sein«, sagte auf Nachfrage unseres Medienhauses der Hobbyastronom Franjo Delic aus Steinfeld (Kreis Main-Spessart). Der 44-Jährige hat selbst keine Beobachtung gemacht. Er betont aber, dass die Farbe des gesichteten Objekts vom Material und der Flughöhe abhängig sei. Was es war, darauf möchte sich Delic, der sich in seiner Freizeit mit Himmelsphänomenen wie Sternschnuppen und Meteoriten befasst, nicht festlegen. Der Sternengucker hält auch eine Raketenstufe oder einen kleinen Satelliten für möglich.

Delic erinnert sich an einen Fall vor etlichen Jahren, als im Main-Spessart-Kreis ebenfalls nächtliche Himmelsphänomene vermutet wurden. Tatsächlich war es aber nur ein Beamer, der bei einer Party in Lohr zum Einsatz kam und in den Nachthimmel strahlte. Beim Polizeipräsidium in Würzburg gab es trotz des Himmelsphänomens keine besorgten Anrufer. Auf Facebook hatten dagegen etliche Kommentatoren von Beobachtungen berichtet.

