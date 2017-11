Wertheim dreht an der Steuerschraube

Wertheim Donnerstag, 09. 11. 2017 - 19:30 Uhr

Die Gro­ße Kreis­stadt Wert­heim dreht im kom­men­den Jahr er­neut an der Steu­er­schrau­be. Nach ei­ner An­he­bung der Steu­er­he­be­sät­ze in die­sem Jahr um 15 Punk­te, sol­len die He­be­sät­ze für die Ge­wer­be­steu­er und die Grund­steu­ern A und B im Haus­halt 2018 je­weils um wei­te­re fünf Punk­te stei­gen.

Ziel sei es, so Finanzbürgermeister Wolfgang Stein, einen »ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen«. Die Sprecher der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen signalisierten am Donnerstag mehrheitlich, dem Haushaltsentwurf in der jetzt in mehreren Sitzungen und einer Klausurtagung erarbeiteten Fassung in der Gemeinderatssitzung am 20. November zustimmen zu wollen. Lediglich Brigitte Kohout (SPD) machte deutlich, dass ihre Fraktion vor allem über die Anhebung der Hebesätze noch Beratungsbedarf habe.

gufi