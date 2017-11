Tödlicher Unfall: Kraftfahrer akzeptiert Strafbefehl

Main-Spessart. Dienstag, 07. 11. 2017 - 16:28 Uhr

Ein Be­rufs­kraft­fah­rer hat im Kreis Main-Spess­art ei­nen töd­li­chen Un­fall ver­ur­sacht, ei­nen Straf­be­fehl we­gen fahr­läs­si­ger Tö­t­ung er­hal­ten und Ein­spruch da­ge­gen ein­ge­legt. Ge­ra­de ging die Ver­hand­lung im Amts­ge­richt Ge­mün­den zu En­de.

Am 15. Dezember 2016 gegen 5.45 Uhr biegt der Kraftfahrer mit einem Langholztransporter von einem Feldweg auf die Staatsstraße 2435 zwischen Wiesenfeld und Karlburg ein. Damit nimmt das Verhängnis für einen Autofahrer, der sich aus Richtung Karlburg nähert, seinen Lauf. Denn der Pkw prallt nahezu ungebremst gegen den Anhänger des Lasters, der gerade auf die Straße einbiegt. Der Autofahrer stirbt an der Unfallstelle, dem Lkw-Fahrer werden Vorfahrtsverletzung und fahrlässige Tötung zur Last gelegt.

Er musste die Scheinwerfer des Autos gesehen haben, war aber trotzdem eingebogen, da er die Situation wohl falsch einschätzte. Die Gerichtsverhandlung am Dienstag bestätigte diesen Sachverhalt. Deshalb akzeptierte der Kraftfahrer den Strafbefehl: 120 Tagessätze zu 40 Euro und einen Monat Fahrverbot.

eiei