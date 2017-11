Notarzteinsatz in der Sparkasse Lohr - Filiale vorübergehend geschlossen

Lohr a.Main Freitag, 03. 11. 2017 - 12:10 Uhr

Der­zeit ist die Spar­kas­sen­fi­lia­le in der Loh­rer In­nen­stadt ge­sch­los­sen. Es habe ein Not­arzt­ein­satz in der Fi­lia­le in der Loh­rer In­nen­stadt statt­ge­fun­den, bestätigt der Sprecher der Sparkasse Mainfranken, Stefan Hebig, Informationen unseres Medienhauses.

Ein Kunde sei - offenbar infolge eines gesundheitlichen Problems - gestürzt. Bei dem Sturz habe sich der Kunde Verletzungen zugezogen. Der alarmierte Notarzt versorgte und Mann, der in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Auch die Polizei sei vor Ort gewesen, so Hebig. Weitere Personen seien nicht involviert gewesen. Es habe auch keine Fremdeinwirkung stattgefunden, beugt Hebig Gerüchten vor.



Eine Kundin, die kurz nach 10 Uhr Kontoauszüge ausgedruckt hat, berichtet von einem Menschenauflauf vor der geschlossenen Glastüre. Zwei Bankmitarbeiter hätten die Kunden mit den Worten "Gesundheit geht vor" beruhigt. Im Inneren sei geputzt und gewischt worden, berichtet eine Kundin gegenüber unserem Medienhaus. Das bestätigt Pressesprecher Hebig. Es habe sich um blutende Verletzungen gehandelt.

re