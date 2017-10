Feierabend über die Feiertage: Wie geht es mit Schwertransport für Gemündener Brücke weiter?

Gemünden a.Main Dienstag, 31. 10. 2017 - 12:34 Uhr

Die Kom­p­li­ka­tio­nen beim Trans­port der Tei­le brin­gen den Zeit­plan für die Fer­tig­stel­lung der neu­en Main­brü­cke in Ge­mün­den im­mer wei­ter ins Wa­ckeln.

Der neue Flussübergang in Gemünden (Kreis Main-Spessart) besteht aus einer Stahlkonstruktion. Die Einzelteile werden in einem Werk in Tschechien gefertigt und dann vor Ort in Gemünden zusammengefügt. Nachdem es schon wochenlange Verzögerungen bis zum Start der Lieferungen nach Gemünden gegeben hatte, kam es nun zu weiteren Problemen, weil die Schwertransporte in den engen Ortsdurchfahrten von Laudenbach und Mühlbach hängenblieben. Ein Tieflader mit einem Brückenteil steht über die Feiertage an der Mehrzweckhalle in Laudenbach und man darf nun gespannt sein, auf welchem Weg der Transport nach Gemünden kommt. Der Zeitplan für den Bau war bereits im Frühjahr beim Abriss der alten Brücke um Wochen in Verzug geraten.

