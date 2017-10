Eröffnung des Stockstädter Rewe-Markts erst Anfang 2018

Die WM-Teilnehmer können 2018 in Russland mit Rekordprämien von der FIFA rechnen. Der Fußball-Weltverband will rund 344 Millionen Euro an Preisgeldern zahlen, zwölf Prozent mehr als vier Jahre zuvor in Brasilien. «Das ist ein positives Zeichen für die finanzielle Gesundheit der FIFA», sagte Präsident Gianni Infantino beim Treffen des FIFA-Rats im indischen Kolkata.