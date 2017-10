Der Fah­rer ei­nes wei­ßen Opel As­t­ra hat am Mon­tag ge­gen 12.45 Uhr ei­nen Un­fall in Lohr ver­ur­sacht. Der Mann bog von der Jahn­stra­ße in die Bun­des­stra­ße 26 ein und über­sah da­bei ei­nen sil­ber­nen Opel Kom­bi, der auf der B26 in Rich­tung Sa­cken­bach un­ter­wegs war. Der sil­ber­ne Opel mit MSP-Kenn­zei­chen kol­li­dier­te mit dem wei­ßen As­t­ra mit Würz­bur­ger Num­mern­schild.