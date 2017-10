Nach Mittagessen: Großeinsatz in Sailaufer Kindergarten

Sailauf Freitag, 06. 10. 2017 - 13:31 Uhr

Ein Großeinsatz läuft derzeit in einem Kindergarten in Sailauf. Wie unsere Redaktion erfahren hat, soll einigen Kindern gegen kurz nach 12 Uhr das Essen, das wohl in der Einrichtung selbst zubereitet wird, nicht vertragen haben.

Es hieß zunächst, dass bis 40 Kinder betroffen sein könnten, mittlerweile sollen nur etwa drei Kinder betroffen sein. Vor Ort ist neben dem Rettungsdienst auch die Polizei, die das Gelände vorsichtshalber absichert. Wir berichten weiter. (nle)