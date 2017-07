Bekannter regionaler Mediziner wechselt nach Wertheim

Wertheim Freitag, 21. 07. 2017 - 15:37 Uhr

Die Wertheimer Rotreuzklinik bekommt einen bekannten Mediziner als Neuzugang.

Stephan Vögeli wird ab September in der Wertheimer Rotkreuzklinik arbeiten. Der Facharzt für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie ist in der Region aus seiner langjährigen Tätigkeit als Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie in Lohr und Marktheidenfeld bekannt.



Auch in Aschaf­fen­burg war der Me­di­zi­ner am dor­ti­gen Kran­ken­haus bis 1999 als Ober­arzt tä­tig. Im Ok­tober 2015 wech­sel­te er in die chir­ur­gisch-or­tho­pä­d­i­sche Ge­mein­schafts­pra­xis In­gol­stadt. Nun kommt er in die Re­gi­on zu­rück. (kay)