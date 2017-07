Freunde des Spessarts: "Region hat Chance leichtfertig vertan"

Heigenbrücken Freitag, 21. 07. 2017 - 11:22 Uhr

Mit dem Aus für einen Nationalpark im Spessart habe die Region eine große Chance vertan, meint die Bürgerbewegung "Freunde des Spessarts".

In ei­ner Pres­se­mit­tei­lung vom Don­ners­ta­g­a­bend kri­ti­sie­ren die "Freun­de", dass sich Bür­ger­meis­ter und Land­rä­te nicht ge­traut hät­ten, den An­trag für die von der Re­gie­rung an­ge­bo­te­ne Kon­zept­pha­se zu stel­len. Vor­sit­zen­der Mi­cha­el Kun­kel, Hei­gen­brü­cken, meint: "Ei­ne gan­ze Re­gi­on wur­de fast ein Jahr lang an der Na­se her­um­ge­führt."



Die stell­ver­t­re­ten­de Vor­sit­zen­de Hei­di Wright, Karl­stadt, spricht da­von, dass die Na­tio­nal­park­geg­ner ei­ne ag­gres­si­ve Stim­mung her­auf­be­schwo­ren hät­ten. Für den Be­such von Mi­nis­ter­prä­si­dent Horst See­ho­fer die­sen Frei­tag in Lohr ha­ben die Freun­de ei­ne De­mon­s­t­ra­ti­on an­ge­mel­det, eben­so wie Na­tio­nal­park­geg­ner aus der Rhön, die ne­ben den Do­nau-Au­en wei­ter im Ren­nen um den drit­ten Na­tio­nal­park in Bay­ern ist.

eiei