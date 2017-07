Kabinett: Spessart aus dem Rennen bei Suche nach Nationalpark

Aschaffenburg. Dienstag, 18. 07. 2017 - 07:59 Uhr

Nach einjähriger Diskussion will das Kabinett zwei Regionen in die engere Auswahl für einen dritten Nationalpark in Bayern nehmen: die Rhön und die Donau-Auen.

Der Spessart und der Frankenwald seien aus dem Rennen, hieß es vor der Kabinettssitzung am Dienstag in München. Die Rhön und die Donau-Auen sollen nun weiter geprüft werden, die Rhön auch gemeinsam mit Hessen. Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) sagte vorab, es werde am Dienstag sicher keine abschließende Entscheidung geben. dpaWir berichten in unserem Blog über die Ministerratssitzung in München und Reaktionen aus der Region