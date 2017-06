Ausbau der Darmstädter Straße: In Aschaffenburg bahnt sich ein erneuter Bürgerentscheid an

Aschaffenburg. Freitag, 30. 06. 2017 - 10:51 Uhr

In Sachen Darmstädter Straße bahnt sich ein zweiter Bürgerentscheid in Aschaffenburg an: Die Initiative gegen den vierspurigen Ausbau der B 26 im Bereich des Aschaffenburger Hafens hat angekündigt, diesen Freitag um 12.

30 Uhr im Rathaus die Unterschriften für eine erneute Abstimmung einzureichen. Nach ihren Angaben wird das Bürgerbegehren von 3700 Unterzeichnern unterstützt. Gebraucht werden 3150 Unterschriften – sechs Prozent der rund 52500 stimmberechtigten Aschaffenburger. Wenn es zum Bürgerentscheid kommt, könnte er mit der Bundestagswahl am 24. September zusammenfallen. Im Februar 2014 hatten die Aschaffenburger schon einmal über den Ausbau der Darmstädter Straße abgestimmt. Damals verpflichteten sie die Stadt mit klarer Mehrheit, die Pläne des staatlichen Bauamts abzulehnen und den Ausbau mit allen Mitteln zu verhindern. Im Oktober wich der Stadtrat von diesem Bürgervotum ab, gestützt auf zwei Gutachten und neue Verkehrsprognosen. Demnach lässt sich die Darmstädter Straße als Südwestanbindung Aschaffenburgs ans überregionale Straßennetz nur leistungsfähig erhalten, wenn sie mit zwei Fahrstreifen pro Richtung plus Abbiegespuren zum Hafen und zum Park Schönbusch ausgebaut wird. Die Ausbaugegner weisen das nach wie vor zurück. (pf) Mehr dazu demnächst unter www.main-echo.de sowie in der Samstag-Ausgabe des Aschaffenburger Main-Echo.