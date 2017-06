Das Trinkwasser bleibt Dauer-Streitthema in Großwallstadt

Großwallstadt Mittwoch, 28. 06. 2017 - 08:24 Uhr

Seit sechs Jahren drehe sich der Gemeinderat Großwallstadt im Kreis, was das Thema Trinkwasser angeht, stellte Hardy Wenderoth (Freie Wähler) in der Sitzung am Dienstagabend fest.

Der CSU-Antrag auf ein zusätzliches Wasserversorgungskonzept und der Antrag des Weinbauvereins auf weitere Bohrungsversuche im Süden Großwallstadts erregten die Gemüter der Lokalpolitiker, vor allem, weil Weinbauern, CSU und SPD das Weinberghüttenfest in Gefahr sehen.Bürgermeister Roland Eppig stellte nochmals klar: "Ich habe die Wasserversorgung zu sichern – und kein Fest." Sollte das Weinfest im festzusetzenden Wasserschutzgebiet tatsächlich nicht mehr stattfinden können, gebe es sicher Alternativen. Der Bürgermeister kann sich etwa ein Weindorf oder eine Veranstaltung am Main vorstellen. (nico)