Lohrer Handel und Tourismusbranche für Nationalpark

Lohr. Sonntag, 25. 06. 2017 - 12:57 Uhr

Die Stadt Lohr (Kreis Main-Spessart) solle mit Ja für den nächsten Schritt in Sachen Nationalpark stimmen. Darum bitten die Werbegemeinschaft Lohrer Handel und Gewerbe und der Verkehrsverein Lohr in einem gemeinsamen Appell an Bürgermeister Mario Paul und den Stadtrat.

In dem Schreiben heißt es, die Lohrer Altstadt mit den vielen meist inhabergeführten Geschäften und Gastronomiebetrieben könne nur durch das Zusatzgeschäft mit Touristen weiterhin bestehen bleiben. Diese Branchen könnten nicht mehr alleine vom Einzugsgebiet Main-Spessart leben. Der Nationalpark sei "eine einmalige Chance für unsere Region". eie