Sanierung der Rathausfassade: Millionenprojekt kommt auf Aschaffenburg zu

Aschaffenburg. Dienstag, 20. 06. 2017 - 20:38 Uhr

Mit der Sanierung der maroden Rathausfassade kommt ein Millionenprojekt auf die Stadt Aschaffenburg zu.

Wie Hochbauamtsleiter Walter Hartmann im Planungssenat des Stadtrats diesen Dienstagabend berichtete, müssen die 60 Jahre alten Sandsteinplatten komplett ausgetauscht werden. Das liegt nicht nur an Schäden der alten Platten. Auch ihre Größe passt künftig nicht mehr. Denn um die Verkleidung sicher in der dahinter liegenden Wand zu verankern, muss eine tragfähige Unterkonstruktion eingezogen werden – das Baumaterial von 1957 ist an vielen Stellen nicht dafür geeignet. Das Aschaffenburger Rathaus steht unter Denkmalschutz, das Erscheinungsbild darf sich nicht ändern. Ein Steinbruch, der vergleichbare Platten liefern kann, ist bereits gefunden. Es geht um eine Fläche von immerhin 1800 Quadratmeter, mindestens 3600 Platten. Einen Zeitplan für die Sanierung gibt es bisher ebenso wenig wie eine Kostenschätzung. Bisher sind 2,5 Millionen Euro bereitgestellt. Eventuell lassen sich die alten Platten verwerten und daraus Einnahmen erzielen. (pf)