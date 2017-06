Spalier für die letzten Züge auf der Spessartrampe

Aschaffenburg Donnerstag, 15. 06. 2017 - 09:23 Uhr

Dutzende Eisenbahnfans haben am Donnerstag die Eisenbahnstrecke zwischen Laufach und Heigenbrücken gesäumt. Der Grund: An diesem Tag fahren die letzten Züge auf der Spessartrampe und durch den Spessarttunnel.

Nach 163 Jahren geht damit am Donnerstagmittag eine Ära in der Eisenbahngeschichte zu Ende. Die Eisenbahnfreunde dokumentierten die letzten Fahrten auf Fotos und verabschiedeten die Züge mit guten Wünschen auf einem Transparent am Westportal des Tunnels. caw Mehr zu den letzten Zugfahrten auf der Spessartrampe lesen Sie demnächst auf www.main-echo.de und in der Samstagausgabe des Main-Echo. caw