Weibersbrunner diskutieren emotional über Nationalpark

Weibersbrunn. Freitag, 02. 06. 2017 - 23:43 Uhr

In wenigen Tagen beginnt die zweiwöchigen Befragung der Weibersbrunner zu deren Haltung zu einem Nationalpark im Spessart. Am Freitag kamen die Bürger zu einer Info-Veranstaltung zusammen.

150 Menschen haben sich am Freitagabend in einer Bürgerversammlung von Regierungsvertretern über mögliche lokale Auswirkungen eines Nationalparks informieren lassen.Augenscheinlich waren hauptsächlich Gegner eines Nationalparks in die Mehrzweckhalle gekommen: Es gab immer wieder lautstarke Missfallensbekundungen, als Karl-Friedrich Barthmann vom bayerischen Umweltministerium den bestehenden Nationalpark Bayerischer Wald und dessen aus Sicht des Spitzenbeamten positive Auswirkung auf die ganze Region vorstellte sowie auf Fragen der Weibersbrunner antwortete.Mehr als drei Stunden dauerte die emotional und teilweise detailliert, aber weitgehend sachlich geführte Frage-Antwort-Runde. Manche Wortmeldung war allerdings lediglich als Bekenntnis gegen den Nationalpark angelegt denn als Frage. Pro Nationalpark äußerte sich niemand unter den Weibersbrunnern.Zu den Hauptthemen, die offenkundig teilweise mit großen Ängsten der Bürger verbunden sind, zählten das Wegegebot, die Holzrechte und die Folgen eines Nationalparks für die örtliche Wasserversorgung. Wir berichten später ausführlich. Jens Raab