Karlstadter Krankenhaus schließt zum 1. Oktober

Main-Spessart. Freitag, 02. 06. 2017 - 14:33 Uhr

Die Belegärzte für Innere Medizin Michael Dobler, Peter Langmann und Igor Turin lösen zum 1. Oktober einvernehmlich ihre Belegarztverträge mit dem Klinikum Main-Spessart auf.

Damit fällt die einzige noch verbliebene Abteilung des Karlstadter Krankenhauses weg. Die Notaufnahme war schon zum 1. April aufgegeben worden. Die Chirurgen und Anästhesisten, die als Belegärzte am Karlstadter Krankenhaus tätig waren, haben sich andere Kliniken gesucht. In Folge schloss die Klinikleitung die chirurgische Abteilung.In einem Pressegespräch am frühen Freitagnachmittag informierten Landrat Thomas Schiebel, Klinikreferent Gregor Bett und der Sprecher der Belegärzte, Michael Dobler, die Presse. Zuvor hatte das Klinikpersonal von der vom Zeitpunkt her überraschenden Schließung erfahren. Das Personal wird für das Lohrer Krankenhaus übernommen. Für die Mitarbeiter und die Bevölkerung ist es dennoch ein schmerzlicher Prozess, wie Landrat und Klinikreferent einräumten."Schön ist etwas anderes", sagte eine Mitarbeiterin nach der Personalversammlung im Krankenhausfoyer. "Wir waren viele Jahre ein Team", sagte eine andere. Vor allem für ältere Patienten, die öfter ins Krankenhaus müssen, sei der Wegfall des vertrauten Krankenhauses ein herber Einschnitt. Der Kreistag hatte die Auflösung der Verträge in nichtöffentlicher Sitzung abgesegnet. (mb)