Messerattacke am Kinopolis - das Urteil ist gefallen!

Aschaffenburg. Donnerstag, 01. 06. 2017 - 11:11 Uhr

Das Urteil nach der Messerattacke in der Aschaffenburger Kinopolis-Passage ist gefallen.

Der 19-jährige Täter wird in die Psychiatrie eingewiesen, Er hat am 16. September 2016 um 8.30 Uhr in der Aschaffenburger Kinopolis-Passage einen heute 33-jährigen Fußgänger vom Fahrrad aus ein 17,5 Zentimeter langes Küchenmesser in den Rücken gerammt.Mit dieser Entscheidung folgte die vom Vorsitzenden Richter Volker Büchs geleitete Große Jugendkammer des Aschaffenburger Landgerichts an diesem Donnerstag den übereinstimmenden Anträgen von Oberstaatsanwalt Helmut Hasenstab und Verteidiger Jürgen Vongries.Von der Anklage wegen versuchten Mordes wurde der 19-Jährige freigesprochen: Gutachter Henning Saß hatte dem Angeklagten eine psychische Störung attetstiert. Zur Tatzeit sei die Steuerungsfähigkeit des 19-Jährigen aufgehoben gewesen. (wdr)