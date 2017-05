Messerattacke in Kinopolis-Passage: Prozess beginnt heute

Aschaffenburg. Mittwoch, 31. 05. 2017 - 09:34 Uhr

Die Anklage lautet auf versuchten Mord: Vor der Großen Strafkammer des Aschaffenburger Landgerichts muss sich seit diesem Mittwoch ein 19-Jähriger verantworten.

Der junge Mann soll am 16. September 2016 in der Aschaffenburger Kinopolis-Passage einem Fußgänger vom Fahrrad aus ein 17,5 Zentimeter langes Küchenmesser in den Rücken gerammt haben.Das Messer blieb zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule stecken. Der Schwerverletzte konnte nur durch eine Operation im Klinikum gerettet werden. Zum Prozessauftakt legte der Angeklagte ein Geständnis ab. (wdr)