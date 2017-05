Unwetterwarnung für weite Teile Main-Spessarts

Lohr a.Main Dienstag, 30. 05. 2017 - 15:39 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel in weiten Teilen Main-Spessarts.

Innerhalb weniger Minuten ging ein so heftiges Gewitter mit Hagelschlag über den Markt Karbach hinweg, dass in fünf Minuten mehr als 30 Liter Niederschlag gemessen werden konnte. Gärten wurden überschwemmt, Erdreich weggetragen. Das berichtet unser Mitarbeiter Josef Laudenbacher.

Der Deutsche Wetterdienst warnt - noch bis 17 Uhr - vor hef­ti­gen Star­k­re­gen mit Nie­der­schlags­men­gen zwi­schen 25 l/m² und 40 l/m² pro Stun­de so­wie Sturm­böen mit Ge­schwin­dig­kei­ten um 85 km/h und Ha­gel mit Korn­grö­ß­en um drei Zenti­me­ter. Auch in Wertheim hat es in Strömen geregnet. In Lohr hat es heftig geblitzt und gedonnert.

re