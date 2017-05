Amtsgericht Obernburg: 42-Jähriger wegen exhibitionistischer Handlungen verurteilt

Obernburg Montag, 29. 05. 2017 - 10:41 Uhr

Das Obernburger Amtsgericht hat am Montagvormittag einen 42-Jährigen wegen exhibitionistischer Handlungen zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt.

Der Mann aus dem Kreis Miltenberg soll sich an der Berufsschule in Obernburg dreimal vor Schülern entblößt und auch onaniert haben, was er durch seinen Verteidiger einräumen ließ. Obwohl der Angeklagte einschlägig vorbestraft ist, setzte Richter Oliver Markthaler die Strafe erneut zur Bewährung aus. Grund: Der Mann aus dem Kreis Miltenberg hat die Taten vor seiner mittlerweile angefangenen Therapie begangen. Vergangenen Herbst hatte das Obernburger Amtsgericht den damals 41-Jährigen bereits wegen sexuellen Mussbrauchs von Kindern veurteilt, da er sich in Sulzbach mehrmals spielenden Kindern genähert und sich vor ihnen ausgezogen hatte. (nico)Mehr zur damaligen Verhandlung lesen Sie hier: Sexueller Missbrauch von Kindern in Sulzbach