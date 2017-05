Der CSU-Retter: Richard Krebs macht es noch einmal

Nächtliches Unglück in München: Ein 21 Jahre alter Mann ist an einem U-Bahnhof von einem Zug mitgeschleift und getötet worden. Laut Feuerwehr hatte der junge Mann auf dem Bahnsteig gewartet und in einem ausfahrenden Zug Bekannte entdeckt. Daraufhin lief er neben der U-Bahn her.