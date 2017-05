Klage eines entlassenen Feuerwehrmannes aus Klingenberg erfolgreich

Kingenberg/Würzburg Dienstag, 23. 05. 2017 - 09:58 Uhr

Das Verwaltungsgericht Würzburg hat die Entlassung eines Klingenberger Feuerwehrmannes aus dem Dienst aufgehoben. In der mündlichen Verhandlung am Dienstag sah die Kammer die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bezüglich Respektlosigkeiten und Fehlverhalten im Einsatz als keine so groben Verstöße, dass sie zu einer Entlassung ausreichten.

Gleichwohl sei das Verhältnis innerhalb der Feuerwehr zerrüttet. Die Stadt Klingenberg wird gegen die Entscheidung Zulassungsbeschwerde zum bayerischen Verwaltungsgerichtshof erheben, wie deren Anwalt nach der Verhandlung auf Anfrage unseres Medienhauses ankündigte. Die genauen Hintergründe zu der Geschichte und wie die Verantwortlichen der Feuerwehr die Entscheidung aufnahmen, lesen Sie am Dienstag unter www.main-echo.de und am Mittwoch in den Ausgaben "Bote vom Untermain" (rbb).