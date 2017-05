Neun von zehn Dammbachern gegen Nationalpark im Spessart

Dammbach. Sonntag, 21. 05. 2017 - 19:13 Uhr

Nach Schollbrunn meldet auch Dammbach ein klares Ergebnis: In der Aschaffenburger Kreisgemeinde stimmten 89,55 Prozent der Bürger, die sich an einer offiziellen Befragung der Gemeinde beteiligt

hatten, gegen einen Nationalpark im Spessart. Wie die Auszählung am frühen Sonntagabend nach Angaben von Bürgermeister Roland Bauer (CSU) ergab, sind 10,09 Prozent dafür, dass die Staatsregierung den gewünschten dritten Nationalpark im Spessart ausweist. 55,5 Prozent der stimmberechtigten Dammbacher nahmen an dem geheimen Votum teil. In Schollbrunn (Main-Spessart-Kreis) hatte das Nein-Lager vor einer Woche sogar 91,4 Prozent erreicht, bei einer Wahlbeteiligung von 48 Prozent. (ahe/C.M.) Mehr dazu heute Abend bei www.main-echo.de und morgen in der Lokalausgabe des Main-Echo.