Das Aschaffenburger Freibad öffnet am Dienstag!

Aschaffenburg. Montag, 15. 05. 2017 - 12:03 Uhr

Das Aschaffenburger Freibad öffnet am Dienstag, 16. Mai, um 6.30 Uhr erstmals in dieser Saison seine Pforten.

Geöffnet ist das Bad im Leiderer Schulzentrum dienstags und donnerstags ab 6.30 Uhr, an den übrigen Tagen ab 8 Uhr. Badeschluss ist um 20 Uhr. An besonders heißen Tagen gibt es eine Verlängerung bis 21 Uhr, kündigen die Stadtwerke an. Auch in diesem Jahr wird eine 500 Quadratmeter große Sandfläche aufgeschüttet.Geöffnet ist dieser Stadtstrand bei schönem Wetter montags bis freitags ab 15 Uhr und am Wochenende ab 10 Uhr bis eine halbe Stunde vor Badeschluss. Erwachsene bezahlen für das Freibad 3,50 Euro, Rentner 2,50 Euro und Kinder 2 Euro für einen Einzeleintritt.Diese Woche zeigt sich der Sommer erstmals in diesem Jahr so richtig. Hier geht's zu unserem aktuellen Wetter-Artikel. (mm)