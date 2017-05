Parteiloser Bürgermeister Robert Herold unterstützt Claudia Stamms Parteigründung

Burgsinn. Dienstag, 02. 05. 2017 - 17:09 Uhr

Zeit zu handeln! Mit diesem Motto hat MdL Claudia Stamm die Grünen verlassen und ist dabei, mit Gleichgesinnten eine neue Partei zu gründen.

Mit dem Burgsinner Bürgermeister Robert Herold hat sie jetzt einen ersten gewählten unterfränkischen Kommunalpolitiker aus der Bürgermeisterriege als Mitstreiter für das Kernteam gewonnen. "Ich bin immer bereit, über neue Dinge nachzudenken und diese auch auszuprobieren", nennt der 37jährige auf Nachfrage unserer Zeitung seine Beweggründe, warum der bisher Parteilose bereit ist, sich für eine neu zu gründende Partei zu engagieren. Vor rund sechs Wochen suchte er den Kontakt zu Stamm. Der 37jährige Herold, Bürgermeister seit drei Jahren in Burgsinn, wird am kommenden Sonntag bei der erstem Regionalkonferenz der Initiative in Würzburg von 14 bis 18 Uhr in der evangelischen Hochschulgemeinde dabei sein. Er will sich im Kommunalbereich engagieren, fordert Gerechtigkeit für jeden. Er will sich für mehr Chancengleichheit zwischen Stadt und Land einsetzen. sys