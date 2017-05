Nächtlicher Kabelbrand im Hallenbad der Goldbacher Schule: Diesen Dienstag fällt der Unterricht aus

Goldbach. Dienstag, 02. 05. 2017 - 08:55 Uhr

Wegen eines nächtlichen Kabelbrands im Schwimmbad der Grund- und Mittelschule Goldbach fällt dort an diesem Dienstag die Schule aus.

Wie Schulleiter Joachim Wolf auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, sind die Strom- und Heizungsanlagen betroffen, so dass kein Unterricht stattfinden könne. "Für die Kinder besteht keinerlei Gefahr", betonte Wolf. Man habe die Eltern verständigt. Die Schule ist derzeit telefonisch schwer zu erreichen, da auch die Telefonanlage in Mitleidenschaft gezogen wurde. (gaf) Mehr dazu demnächst auf www.main-echo.de und am Mittwoch im Main-Echo