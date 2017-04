"Pulse of Europe"-Kundgebung in Aschaffenburg: 84-Jährige beschwört in einem Gedicht die Werte Europas

Aschaffenburg. Sonntag, 30. 04. 2017 - 15:57 Uhr

Ein ebenso fröhliches wie anrührendes Fest für Europa haben an diesem Sonntagnachmittag etwa 500 Menschen auf dem Theaterplatz gefeiert.

Zu den emotionalsten Momenten der fünften Kundgebung der Aschaffenburger "Pulse of Europe"-Bewegung gehörte der Auftritt der 84-jährigen Agnes Müller. Sie trug ein selbst verfasstes Gedicht vor, das die Werte Europas beschwört. An dem Treffen der Pro-Europäer nahm auch eine Delegation aus Bretteville-sur-Odon in der Normandie teil. Die Franzosen haben am Wochenende mit ihren Freunden in Glattbach (Kreis Aschaffenburg) das 30-jährige Bestehen der Gemeindepartnerschaft gefeiert. (gaf) Mehr dazu später auf www.main-echo.de und am Dienstag im Aschaffenburger und Alzenauer Main-Echo