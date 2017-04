Mainaschafferin nimmt über 30 Kilo ab und wird Bodybuilderin

Aschaffenburg Freitag, 21. 04. 2017 - 06:00 Uhr

Beim An­blick der Strand­bil­der vor drei Jah­ren war die Mai­na­schaf­fe­rin Nad­ja Hei­nin­ger to­d­un­glück­lich mit sich und ih­rer Fi­gur. 90 Ki­lo­gramm wog sie da­mals. Seit­dem hat sie viel in ih­rem Le­ben ve­r­än­dert, treibt Sport und isst ge­sund.

Weil sie nicht nur ab­neh­men, son­dern zu­g­leich ei­nen straf­fen und mus­ku­lö­sen Kör­per ha­ben woll­te, wand­te sie sich an den Trai­ner Mi­cha­el Haag. In­zwi­schen wiegt sie 55 Ki­lo­gramm und be­rei­tet sich auf ih­ren ers­ten Bo­dy­buil­ding-Wett­be­werb am Sonn­tag vor. Für die 35-Jäh­ri­ge ist das al­les Zu­ga­be: "Ich ha­be schon so viel er­reicht. Der Wett­kampf ist nur noch das i-Tüp­fel­chen für mich."

Mehr über Nad­ja Hei­nin­ger und ih­re Ver­wand­lung le­sen Sie dem­nächst hier auf main-echo.de und in der Sams­ta­g­aus­ga­be des Main-Echo.

caw