Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Landtagsabgeordneten Günther Felbinger

Gemünden/München. Dienstag, 11. 04. 2017 - 12:25 Uhr

Die Staatsanwaltschaft München I hat Anklage gegen den Abgeordneten Günther Wilhelm Felbinger (Gemünden/Main-Spessart-Kreis) wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs in fünf Fällen erhoben.

Die Staatsanwälte legen Felbinger zur Last, zum Schein geschlossene Verträge in den Jahren 2011 bis 2015 gegenüber dem Landtag abgerechnet zu haben, um einen finanziellen Vorteil zu erlangen. Die Staatsanwaltschaft geht nach dem Ergebnis der Ermittlungen davon aus, dass ein Schaden von über 50000 Euro entstanden ist. Anlass der Ermittlungen war eine anonyme Strafanzeige aus dem Oktober 2015.Felbinger hat einen Vertrag eingeräumt, dass dieser nur zum Schein geschlossen wurde. Im November 2015 zahlte er deswegen 60000 Euro an den Bayerischen Landtag. Nach vorläufiger Beurteilung gehen die Staatsanwälte davon aus, dass der entstandene Schaden hierdurch wieder ausgeglichen worden ist. Der Straftatbestand des Betrugs sieht Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vor. Das Landgericht München I hat nunmehr über die Zulassung der Anklage und Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden. (str)