14-jährige Jana Schneider aus MSP ist jüngste deutsche Frauenschachmeisterin

Eußenheim-Aschfeld. Samstag, 08. 04. 2017 - 19:56 Uhr

Die 14-jährige Aschfelderin Jana Schneider von der Spielvereinigung Stetten ist Deutsche Frauen-Schachmeisterin vor Großmeisterin Marta Michna und Internationaler Meisterin Zoya Schleining.

Das unterfränkische Schachtalent Jana Schneider ist damit die jüngste Deutsche Meisterin des Königlichen Spiels. In dem neuntägigen Turnier in Bad Wiessee hat sie am Samstag bei der hochkarätig besetzten Einzelmeisterschaft der Frauen mit 22 Teilnehmerinnen ihre letzte Partie gewonnen und 7,5 Punkte aus neun Runden geholt. Sie musste kein einziges Spiel verloren geben. "Ich begreife es noch gar nicht", sagte der Teenager in einer ersten Reaktion am Telefon ihrem Vater Ingo Schneider. sys