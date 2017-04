Polizeieinsatz am Aschaffenburger Hauptbahnhof

Aschaffenburg. Freitag, 07. 04. 2017 - 18:49 Uhr

Eine Messerattacke in einem ICE hat am Freitagabend einen großen Polizeieinsatz am Aschaffenburger Hauptbahnhof ausgelöst.

Augenzeugen, die in dem ICE in Richtung Frankfurt unterwegs waren, berichteten, dass gegen 18 Uhr zahlreiche Polizeibeamte in einen Waggon gestürmt waren. Im Bahnhof habe es Durchsuchungen gegeben. Vor dem Bahnhof sei ein verletzter Mann auf dem Boden gelegen, berichteten Augenzeugen.Zur Stunde hat die Polizei noch wenige Erkenntnisse: Nach Angaben eines Sprechers war in dem ICE-Waggon eine Person auf eine andere mit einem Messer losgegangen. Tatverdächtiger und Geschädigter seien im Zug festgesetzt und in Gewahrsam genommen worden, hieß es. Ein Sprecher der Bundespolizei teilte wenig später mit, dass die beiden Beteiligten in Krankenhäuser eingeliefert worden seien.Zur Stunde sichert die Kriminalpolizei Spuren in dem ICE, der auch eine Stunde nach dem Vorfall am Aschaffenburger Hauptbahnhof stand. Eine Gefahr bestehe nicht mehr.Über die Identität der Person sowie das Motiv konnten die Sprecher zunächst keine Angaben machen.Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, berichtet das Main-Echo weiter. caw/cch