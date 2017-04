"Ausgesprochen faire" Bürgerversammlung zu Spessart-Nationalpark in Heigenbrücken

Heigenbrücken. Dienstag, 04. 04. 2017 - 22:56 Uhr

Eine informative und sachliche Bürgerversammlung zum Thema "Nationalpark im Spessart" haben rund 130 Bürger aus Heigenbrücken (Kreis Aschaffenburg) am Dienstag abend im Clubheim der Spielvereinigung erlebt.

Als "ausgesprochen fair" empfand Karl-Friedrich Barthmann, Referatsleiter Planungsstab im Bayerischen Umweltministerium, die zweieinhalbstündige Veranstaltung. Bürgermeister Werner Englert spendete seinen Heigenbrückenern ein "großes Lob" für deren waches Interesse.In einem regen Austausch von Fragen und Antworten äußerte sich Ministerialbeamter Barthmann ausführlich und in ruhigem Ton zu vielen strittigen Punkten in der Debatte darüber, ob der geplante dritte bayerische Nationalpark möglicherweise im Spessart entstehen könnte. So skizzierte er detailliert und mit Gebietskarten die vorgesehene Regelung für die Spessartforstrechte und sagte: "Mit etwas gutem Willen müssten die Forstrechte kein Thema sein."Mit dem Hinweis auf 350 Kilometer markierte Wanderwege und 215 Kilometer Radwege im Nationalpark Bayerischer Wald versuchte der 53-Jährige auch Ängste vor Zutrittsverboten zu entkräften. Er bekräftigte, dass es in einem Nationalpark Spessart kein Wegegebot geben werde: "Das heißt, Sie können Schwammerl und Beeren sammeln."Barthmann betonte, dass der Mensch nicht von einem Nationalpark ferngehalten werde, sondern im Gegenteil die Natur dort erleben solle. An diesem Mittwoch, 5. April, wird der Referatsleiter des Umweltministeriums ab 19 Uhr bei der Bürgerversammlung in der Rothenbucher TSV-Turnhalle über den Nationalpark sprechen. (C.M.)Mehr zur Heigenbrückener Bürgerversammlung im Laufe des Mittwochs auf www.main-echo.de und am Donnerstag im Main-Echo.